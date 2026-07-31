Sosyal medya platformları üzerinden sahte profiller oluşturarak vatandaşları ağına düşüren dolandırıcıların son hedefi, İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A. oldu. İddialara göre olay, gencin Instagram üzerinden kendisine gelen bir arkadaşlık isteğini kabul etmesiyle başladı. Kendisini 'Aylin Keskin' olarak tanıtan sahte hesap kullanıcısıyla bir süre sohbet eden Oktay A., müstehcen fotoğraflar gönderip almaya başladı. Bu hareket, dolandırıcıların planladığı şantajın ilk adımı oldu.
"KIZIM DAHA 17 YAŞINDA"
Sabah'ın haberine göre, gerçekleştirilen fotoğraf alışverişinin hemen ardından, sohbete beklenmedik bir şekilde başka bir şahıs dahil oldu. Kendisini 'Aylin'in babası' olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, Oktay A.'ya kızının henüz 17 yaşında olduğunu belirterek kendisinden şikayetçi olacağını söyledi. Genç adam neye uğradığını şaşırırken, dolandırıcılık şebekesi planın ikinci aşaması olarak devreye sahte bir avukat soktu.
DOSYA KAPAMA YALANIYLA PARA ALDILAR
Genci telefonla arayan sözde avukat, Oktay A. hakkında yasal işlem başlatıldığını ve bir dosya açıldığını iddia etti. Sahte avukat, dosyanın kapanması için uzlaşma parası yatırması gerektiğini, aksi takdirde müstehcen fotoğraflarının tüm ailesine gönderileceği tehdidinde bulundu. Büyük bir panik ve korku yaşayan gence sahte evrak görselleri de gönderen dolandırıcılar, parça parça para isteyerek Oktay A.'dan toplamda 119 bin 645 lira aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan genç, soluğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alarak şikayetçi oldu.
YAKALANDILAR
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheliler Hüseyin S. ve Mehmet Sabri İ. hakkında adli işlem başlatıldı. Savcılık, yakalanan zanlılar hakkında "Dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.