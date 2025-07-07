Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan 2023 yılında aşk iddialarıyla gündeme geldi. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi. 2024 yılının başlarında ise ilişkilerini bitirdiler. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.

Kasım 2024'te de Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" yanıtını veren Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasını ise yalanladı.

Fransız moda tasarımcısı Essin Baris de Galatasaray'ın 2024- 2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalara katılarak Lucas Torreira ile aşk yaşadıklarını duyurdu.

Fakat Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı Instagram'da takibe aldı. Ancak Devrim Özkan'dan yüz bulamayınca Lucas Torreira eski sevgilisini takip etmeyi yine bıraktı.

Torreira son olarak ise fena dile düştü.

Instagram'ın yeni repost (yeniden yayınlama) özelliğini anlamayan Torreira, sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer'in bikinili pozlarını paylaşınca dalga konusu oldu.

Torreira durum fark edilince hızlı davrandı, paylaşımı hemen geri aldı ama gözlerden kaçmadı.