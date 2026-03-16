Meta, sosyal medya platformu Instagram’daki uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliğini 8 Mayıs itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu özelliğin kullanıcılar arasında yeterli ilgiyi görmediği ve oldukça sınırlı bir kitle tarafından tercih edildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

8 MAYIS'TAN İTİBAREN DESTEKLENMEYECEK

Meta sözcüsü Dina El-Kassaby Luce, platformun bu yeni dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'tan sonra özel mesajlarda bu güvenlik katmanının artık desteklenmeyeceğini resmen teyit etti.

The Verge'in aktardığı bilgilere göre Instagram, uygulama içi bildirimler aracılığıyla kullanıcılarını uyarmaya başladı. Bu kapsamda, şifreli sohbet özelliğini kullanan kişilerin, veriler kalıcı olarak silinmeden önce geçmiş yazışmalarını ve paylaşılan görsellerini yedeklemeleri tavsiye ediliyor.

Şifreli mesajlaşma deneyimini sürdürmek isteyen kullanıcılar için ise adres olarak WhatsApp gösterildi. Mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunmasını sağlayan ve üçüncü tarafların erişimini engelleyen bu teknolojiyi daha önce WhatsApp ve Messenger platformlarında standart hale getiren Meta, Instagram'da ise farklı bir strateji izleme kararı aldı.