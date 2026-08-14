Instagram, marka kimliğinin temel unsurlarından biri olan logosunda köklü bir değişikliğe gitti. Şirket yöneticisi Adam Mosseri, yeni tasarımın daha sade ve modern bir yapıya sahip olduğunu belirterek, eski logoya göndermelerin de korunduğunu açıkladı. Ancak bu yenilik, özellikle bazı harflerin biçimi nedeniyle sosyal medya ve tasarım çevrelerinde geniş yankı buldu.

Eleştirilerin odağında, Instagram kelimesindeki 'g' ve 'r' harfleri yer alıyor. 'S' harfinin eski logodaki el yazısı stilini hatırlatması amaçlansa da, 'g' ve 'r' etrafındaki boşluklar kelimenin farklı okunmasına neden oluyor. Bazı kullanıcılar yeni logoyu 'Instagzam' olarak algıladığını belirtti.

"YAPAY ZEKA GÖRSELLERİNDEKİ HATALI METİNLERE BENZİYOR"

Yeni tasarımın ikinci büyük tartışma noktası, üretken yapay zeka modellerinin oluşturduğu görsellerdeki hatalı metinlere benzetilmesi oldu. Yapay zeka araçları, görsellerdeki kelimeleri oluştururken zaman zaman harf biçimlerini ve aralıklarını bozabiliyor. Instagram'ın yeni logosundaki bazı harflerin bu tür hatalı metinlere benzer bir görüntü sunması, eleştirilerin yoğunlaştığı nokta oldu.

Bu benzetme, logonun yapay zeka ile hazırlandığı anlamına gelmiyor. Eleştiriler, yeni yazı stilinin istemeden yapay zeka üretimi metinleri andıran bir görünüme sahip olması üzerine yoğunlaşıyor. Tasarımın amacına uygunluğu, bu görsel algı farklılıkları nedeniyle sorgulanıyor.