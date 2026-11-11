İnternetin en bilinen kuralı "Bir hizmet ücretsizse, ürün sizsinizdir" gerçeği, milyonlarca Instagram, Facebook ve TikTok kullanıcısı için yeniden gündemde. Sosyal medya devlerinin, kullanıcılarını yalnızca kendi uygulamalarında değil, girdikleri diğer tüm internet sitelerinde ve harici uygulamalarda adım adım takip ettiği ortaya çıktı.

TELEFONUNUZ SİZİ DİNLEMİYOR AMA HER TIKLAMANIZ KAYITTA

Google’da arattığınız bir otelin veya alışveriş sitesinde baktığınız bir ayakkabının dakikalar sonra karşınıza sponsorlu içerik olarak çıkması, cihazınızın mikrofonundan kaynaklanmıyor. Siber güvenlik devi McAfee’nin Teknoloji Direktörü Steve Grobman, bunun arkasında "Meta Pixel" ve "TikTok Pixel" gibi uygulama dışı takip araçlarının yattığını açıkladı.

Ziyaret ettiğiniz alışveriş ve haber sitelerinin kodlarına gizlenen bu parçacıklar, sayfadaki her tıklamanızı anında bu platformların sunucularına raporluyor. Üstelik uzmanlara göre bu sistem; telefon numaranızdan fotoğraflarınızın gizli konum verilerine kadar geniş bir profil çıkararak olası siber dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarına açık kapı bırakıyor.

TELEFONDAKİ BU AYARI HEMEN KAPATIN

Uygulamaların telefonunuzdaki diğer siteler üzerindeki izleme yetkisini kesmek ve biriken geçmişinizi silmek için şu adımları uygulayın:

Instagram ve Facebook İçin: Profilinizdeki menüden Ayarlar bölümüne girip en üstteki Meta Hesaplar Merkezi alanını açın. Bilgilerin ve izinlerin > Meta teknolojileri dışındaki hareketlerin yolunu izleyerek önce biriken geçmişi temizleyin, ardından Gelecekteki hareketlerin bağlantısını kes seçeneğini aktif ederek izlemeyi durdurun.

TikTok İçin: Profilinizde sağ üstteki üç çizgi (menü) simgesine dokunup Ayarlar ve gizlilik bölümüne girin. Reklamlar > TikTok dışı faaliyetler sekmesini açarak Tüm etkinlikleri temizle deyin ve veri paylaşım anahtarını kapalı konuma getirin.

Bu ayarları kapattığınızda akışınızdaki reklamlar tamamen bitmiyor; ancak ilgi alanlarınıza göre nokta atışı hedefleme durduğu için karşınıza artık sadece rastgele içerikler çıkıyor.