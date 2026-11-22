Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, yayınladıkları hikayeleri paylaşımın ardından geçen 15 dakika boyunca silip yeniden yüklemeye gerek kalmadan düzenleyebilecek.

Mashable India’nın aktardığı bilgilere göre, bu süre zarfında hikayelerdeki metinler, açıklamalar, müzikler, çıkartmalar ve çizimler değiştirilebilecek; üstelik yapılan değişiklikler sırasında hikayenin mevcut görüntülenme, beğeni ve yanıt gibi etkileşim verileri de tamamen korunacak.

Böylece içerik üreticileri ve kullanıcılar, basit bir yazım hatasını düzeltmek uğruna eriştikleri kitleyi kaybetme endişesi yaşamayacak.

15 DAKİKA İÇİNDE DÜZENLEME YAPILABİLECEK

Platform, şeffaflığı korumak adına üzerinde değişiklik yapılan paylaşımların izleyiciler tarafından fark edilebilmesi için hikayelerde "Edited" (Düzenlendi) etiketine yer verecek.

Kullanıcılar, yayındaki hikayelerinin sağ alt köşesinde bulunan üç nokta simgesine dokunup "Edit Story" (Hikayeyi Düzenle) seçeneğini kullanarak 15 dakikalık yasal süre dolmadan revizyonlarını tamamlayabilecek.

Güncelleme kapsamında yalnızca düzenleme özelliğiyle yetinmeyen Instagram, hikaye oluşturma arayüzünü de baştan aşağı yeniledi. Kullanıcılara yeni arka plan alternatifleri, bulanık ve gradyan tasarımlar ile farklı yazı tipi ve renk seçenekleri barındıran çıkartmalar sunulurken, hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme süreci de çok daha pratik bir hale getirildi.

Özellikle hikaye etkileşimlerini yakından takip eden fenomenler, içerik üreticileri ve işletmeler için büyük bir operasyonel kolaylık sağlaması beklenen bu adımlar, Instagram’ın son dönemdeki kapsamlı güncelleme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Şirket, içerik üreticilerine yönelik araçlarını genişletmenin yanı sıra hem Instagram hem de Facebook’ta videoların izinsiz kopyalarını tespit etmeye yarayan telif araçları ve genç kullanıcı hesaplarını belirlemeye odaklanan yapay zeka destekli yaş tahmini teknolojileri üzerindeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.