Instagram, platformun kurulduğu günden bu yana en çok talep edilen özelliklerden biri olan "gönderi açıklamalarına tıklanabilir bağlantı ekleme" dönemini başlatıyor. "Link biyografide" devrini sona erdirmesi beklenen bu yenilik, dijital içerik stratejisti Andrea Valeria tarafından sızdırılan test aşamasıyla gün yüzüne çıktı.

Yeni altyapı sayesinde, gönderi metinlerine eklenen URL’ler artık düz metin yerine kullanıcıyı doğrudan hedef siteye yönlendiren aktif, mavi bağlantılara dönüşecek.

BAŞTA MAVİ TIKLILARA SUNULACAK

Devrim niteliğindeki bu özellik, Meta'nın abonelik ekosistemini güçlendirme stratejisi kapsamında başlangıçta yalnızca Meta Verified (mavi tikli) kullanıcılarına sunulacak. X (Twitter) platformunda görülen "premium özellikler için ücretli abonelik" modelini takip eden Meta, bu ayrıcalığı belirli bir ücret karşılığında erişilebilir kılacak.

Ancak mavi tik sahibi aboneler için de kullanım sınırsız olmayacak; test aşamasındaki bilgilere göre, kullanıcılar ayda en fazla 10 gönderide tıklanabilir bağlantı paylaşma kotasına sahip olacak.