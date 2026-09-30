Meta, Instagram Plus abonelerine yönelik yeni özellikler eklediğini duyurdu. Şirketin 15 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Instagram Plus aboneleri artık belirli kişilerin Story'lerini görüntülemesi halinde bildirim alabilecek.

Meta, yeni abonelik servisi Meta One'ı tanıttığı açıklamada, Instagram Plus aboneliğinin son dönemde yeni özelliklerle genişletildiğini belirtti.

Açıklamada, Instagram Plus'a özel DM ve Story yazı tipleri ile DM önizlemesi gibi özellikler eklendiği bildirildi.

ARTIK BİLDİRİM ALINABİLECEK

Yeni özellik sayesinde Instagram Plus aboneleri, seçtikleri kişilerin kendi Story'lerini izlemesi durumunda bildirim alabilecek. Bu durum, kullanıcıların Story etkileşimlerini daha yakından takip etmesine olanak tanıyacak.

Meta, Instagram Plus'ın yanı sıra Facebook Plus ve WhatsApp Plus aboneliklerinin de yeni özelliklerle güncellendiğini açıkladı.

Şirket, Instagram Plus'ın aylık ücretini 3,99 dolar olarak duyurdu. Fiyatın ve özelliklerin bölgeye ve hesaba göre değişebileceği belirtildi.