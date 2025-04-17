UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Inter ile Bayern Münih takımları, Milano'daki San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Guiseppe Meazza'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane'in golü ile öne geçti. Inter, 58'de Lautaro Martinez ile skoru eşitlerken, 62'de Pavard'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Konuk takım, 76'da Dier ile skoru 2-2'ye getirsede tur için yeterli olmadı.
İlk maçı 2-1 kazanan Inter toplam skorda rakibine 4-3'lük üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.
Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu 1 asist yaptı. Milli oyuncu oynadığı futbolla beğeni kazandı.
İnter yarı finalde Barcelona ile eşleşti.