UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, Inter'i konuk etti. İtalyan ekibi İnter, Alman ekibi Bayern Münih'i 2-1'le geçti.
Inter, maçın 38. dakikada öne geçti. Hızlı gelişen atakta Marcus Thuram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lautaro Martinez, ayağının dışıyla yağtığı vuruş ile ağladı buldu: 0-1.
Alman ekibi, aradığı golü 85. dakikada Thomas Müller ile buldu. Arka direkte kendini unutturan Müller sol dip çizgiden gelen ortada ağları salladı: 1-1. Inter, 88. dakikada Davide Frattesi ile bir kez daha golü buldu ve 2-1 öne geçerek maçı da bu skorla kazandı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11 başladığı maçı tamamladı. İnter, Alman ekibi Bayern Münih'i rövanş karşılaşmasında 16 Nisan Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de San Siro'da ağırlayacak.