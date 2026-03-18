Beşiktaş'ta esen Orkun Kökçü fırtınası Avrupa’da ses getirdi. Son 7 Süper Lig maçında 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu son Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı muhteşem frikik golüyle tüm dikkatleri üzerine topladı. 25 yaşındaki futbolcuyla en ciddi ilgilenen kulüp ise Inter… İtalyan ekibi Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmayı planlıyor.

LIVERPOOL DA TAKİPTE

32 yaşındaki Hakan son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düştü. Yerine daha genç ve istikrarlı bir isim arayan İnter en kısa sürede siyah-beyazlı kulüple temasa geçecek. Liverpool’un da Orkun'u istediği, A Milli Takım’ın Dünya Kupası bileti alması halinde taliplerin artacağı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi ise şu aşamada Orkun'u satma gibi bir planı olmadığını vurguluyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Orkun Kökçü, 6 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. 25 yaşındaki milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 25 milyon euro...