Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden mesaj geldi. İtalyan kulübü, milli futbolcuyu yalnızca 30 milyon euro ve üzeri bir teklifle bırakmayı planlıyor. Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ekibi Galatasaray dahil olmak üzere Hakan'la ilgilenen tüm kulüplere, 30 milyon Euro altında gelen teklifleri kabul etmeyeceğini iletti. Öte yandan bu bedelden düşük ücret teklif edilmesi halinde, Hakan'ın Inter'de kalacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Hakan, takımının en kilit isimlerinden biri olmuştu.