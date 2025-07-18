Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer’i gündemine almıştı. Inter sportif direktörü Piere Ausilio, iki futbolcu için açıklamalarda bulundu. Ausilio'nun açıklaması şu şekilde: "Hakan için Galatasaray'la görüştük ve bir anlaşmaya varmamızın imkansız olduğunu gördük. Denediler ama bundan öteye gitmedi. Hakan konusunda bizim açımızdan bir problem yok."

SOMMER AÇIKLAMASI

Yann Sommer için de konuşan sportif direktör, "Yann Sommer, Galatasaray'a yakın değildi. Somut hiçbir şey olmadı. O bizim kalecimiz ve takımda kalmasını bekliyorum." diye konuştu.