2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Brezilya ekibi Fluminense, son Şampiyonlar Ligi finalisti İtalyan devi Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Fluminense, henüz 3. dakikada German Cano'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rakibinin katı savunmasını aşmakta zorlanan Inter, 90+4. dakikada Hercules'in kaydettiği golle 2-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fluminense, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi.
Bu sonuçla Fluminense, büyük bir sürprize imza atarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı. Inter ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Fluminense, çeyrek finalde Manchester City-Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.