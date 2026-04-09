A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’de devam edip etmeyeceği konusu netlik kazanıyor. İtalyan kulübü Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için harekete geçiyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetimi kısa süre içerisinde tecrübeli orta saha oyuncusuyla kontrat uzatma görüşmelerine başlamayı planlıyor.

CHİVU'DAN OLUMLU RAPOR

Özellikle Teknik Direktör Cristian Chivu’nun, Hakan Çalhanoğlu’nun takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi. Hakan da İtalyan kulübünde devam etmek istediğini geçtiğimiz günlerde idarecilere bildirmişti. Inter formasıyla bu sezon toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki milli futbolcu 10 gol 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcumuz Dünya Kupası’nda yolunda da Türkiye’nin en büyük kozlarından biri.