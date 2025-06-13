İtalyan devi Inter’de teknik direktörlük koltuğuna Cristian Chivu’nun oturmasıyla birlikte Davide Frattesi için yeni bir sayfa açılıyor. Geçtiğimiz sezon yeterli süre bulamayan ve ayrılığı düşünen Frattesi, artık takımın önemli bir parçası olmaya hazırlanıyor. Öte yandan Galatasaray, Inter’in orta sahasındaki bir başka isim olan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi.

HAKAN İÇİN RAKAM BELLİ

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; Inter’de transferin en sıcak gelişmelerinden biri, Galatasaray’ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için devreye girmesi oldu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için şu ana kadar resmi teklif yapılmasa da, sarı-kırmızılıların nabız yokladığı ifade ediliyor. Inter yönetimi, Hakan için 40 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde görüşmelere açık.

INTER, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE HAZIR

Son dönemde Arap kulüplerinin de radarında olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın devreye girmesi, transferde yeni bir rekabeti tetikleyebilir. Inter, oyuncunun ayrılığı durumunda orta sahada Frattesi-Sucic ikilisine daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.