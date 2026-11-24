Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık kontrollerinde sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasına göre Çalhanoğlu, sabah saatlerinde Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde kontrollerden geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kas zorlanması belirlendi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sky Italia'nın haberine göre; Milli futbolcu yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Çalhanoğlu'nun bu süreçte Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ve Borussia Dortmund, ligde Genoa, Frosinone, Torino ve Lecce, İtalya Kupası'nda ise yine Genoa ile oynayacağı maçları kaçıracağı belirtildi.

Inter, Çalhanoğlu'nun 22 Aralık Salı gününe kadar iyileşerek Lazio'ya karşı oynanacak İtalya Süper Kupa finaline yetişmesini planlıyor.