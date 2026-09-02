İnternet alışverişlerinde milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kritik bir hukuki süreç tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı’nın daha önce yürürlüğe koyduğu ve elektronik ürünlerde iadeyi zorlaştıran yönetmelik maddeleri yargıya takıldı. Danıştay’ın verdiği iptal kararı doğrultusunda; akıllı telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat ve motosiklet alımlarında tüketicinin en temel haklarından biri olan "cayma hakkı" yeniden güvence altına alındı.

İADE GÖNDERİMLERİNDE KARGO ÜCRETİ ALINMAYACAK

Süreç içerisinde tüketicilerin en çok tepki gösterdiği konulardan biri de iade kargo masraflarının alıcıya yüklenmesiydi.

Yargı kararlarının ardından bu uygulamadan da tamamen vazgeçildi. Yeni dönemde, mevzuat kapsamındaki cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerden hiçbir şekilde iade kargo bedeli talep edilemeyecek.

E-TİCARETTE EMSAL KARAR

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Anayasal güvence altındaki hakların alt mevzuatlarla kısıtlanamayacağı bu kararla netleşti.

Yönetmelikte yer alan ve cayma hakkına engel oluşturan son maddelerin de iptal edilmesiyle birlikte, e-ticaret sitelerindeki keyfi iade engelleri tamamen son buldu. Karar, dijital pazaryerlerinden alışveriş yapan tüm vatandaşlar için bağlayıcı ve emsal nitelik taşıyor.