Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan tüketici değerlendirmelerine ilişkin kuralların sıkılaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, sahte ürün yorumları ve tüketicileri yanıltabilecek değerlendirmelerin satın alma kararlarını etkilemesinin önüne geçilmesi için yürütülen denetimlere dikkat çekti.

İnternette bir mal veya hizmet hakkında yapılan tüketici yorumlarının, satın alma kararlarında önemli bir rol oynadığı belirtilirken, bu değerlendirmelerin yayımlanmasına ilişkin temel kuralların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde düzenlendiği aktarıldı.

YORUM YAPABİLMEK SATIN ALMIŞ OLMAK GEREKECEK

Mevzuata göre tüketici değerlendirmelerinin yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alan kişiler tarafından yapılmasına izin veriliyor. Yayımlanacak yorumların ise gerekli kontroller gerçekleştirildikten sonra olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın tüketicilere sunulması gerekiyor.

Değerlendirmelerin tüketiciyi belirli bir yöne sevk etmeyecek şekilde; tarih, verilen puan veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif kriterler esas alınarak sıralanması gerekiyor. Yorumların en az bir yıl boyunca erişilebilir tutulmasına ilişkin kurallar da bulunuyor.

YENİ DÜZENLEME 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla yönetmelikte yapılan değişikliklere de dikkat çekti. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle tüketici değerlendirmelerinin satın alma kararlarını olumsuz etkilemesinin ve tüketicilerin ekonomik davranışlarının yanıltıcı uygulamalar nedeniyle değişmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM

Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından tüketici değerlendirmelerine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Mevzuatta belirlenen kurallara aykırı hareket eden satıcı ve sağlayıcılar hakkında ise 6502 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bakanlık, internet ortamındaki tüketici değerlendirmelerinin daha şeffaf ve güvenilir hale getirilmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.