Avrupa Birliği (AB), 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren sınır ötesi çevrim içi alışverişlerde gümrük beyannamesindeki her ürün kalemi için 2 euro idari işlem ücreti tahsil etmeye başlayacak. Alınan karar, düşük veya yüksek değerli ayrımı olmaksızın birlik dışından sipariş edilen tüm e-ticaret gönderilerinde tüketiciye yansıyan ek maliyeti doğrudan artıracak.

PAKET BAŞINA DEĞİL ÜRÜN BAŞINA KESİLECEK

Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe konulacak düzenleme, gümrük kontrolleri sırasında ortaya çıkan idari ve denetim masraflarını karşılamayı amaçlıyor. Yeni sistemde ücretlendirme paket adedi üzerinden değil, beyannameye yazılan farklı ürün kalemleri üzerinden hesaplanacak. Tek bir koli içerisinde üç farklı ürün kalemi yer alması durumunda ödenecek işlem bedeli 6 euroya çıkacak. Sistem, 150 euronun üzerindeki siparişleri de kapsayacak şekilde uygulanacak.

EK MALİYET 5 EUROYA NASIL ULAŞIYOR?

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla düşük değerli e-ticaret gönderileri için 3 euro tutarında geçici bir gümrük vergisi uygulaması başlatmıştı. 1 Kasım 2026'da devreye girecek olan 2 euroluk işlem ücreti, mevcut gümrük vergisine ilave olarak tahsil edilecek. Böylece her iki uygulamanın kapsamındaki tek kalemlik bir siparişte gümrük kaynaklı toplam ek masraf 5 euro seviyesine ulaşacak.

Yeni vergilendirme adımı, başta Temu, AliExpress ve Shein olmak üzere Çin merkezli e-ticaret sitelerinden yapılan teslimatları doğrudan hedefliyor. Bununla birlikte düzenleme yalnızca Asya pazarıyla sınırlı tutulmayacak; AB sınırları dışındaki tüm ülkelerden gönderilen ve şartları taşıyan bütün e-ticaret paketleri aynı mali yükümlülüğe tabi olacak.

DÜŞÜK DEĞERLİ GÖNDERİLERİN YÜZDE 90'I ÇİN KAYNAKLI

Açıklanan resmi verilere göre, 2025 yılı içerisinde AB pazarındaki tüketicilere yönelik toplam 5,9 milyar adet düşük değerli ürün girişi gerçekleşti. Birlik gümrüklerine ulaşan bu gönderilerin yüzde 90'ından fazlasının Çin menşeili olduğu kaydedildi. 1 Kasım 2026 itibarıyla hayata geçecek olan yeni işlem ücretiyle birlikte, sınır ötesi ucuz alışveriş hacminin kontrol altına alınması hedefleniyor.