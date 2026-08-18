Yeni yönetmelik taslağına göre, teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp, hasar ve benzeri sorunlara ilişkin hak ve yükümlülükler sözleşmelerde açıkça yer alacak.

Sözleşme Şartı: Pazar yerinin satıcı ile kargo veya lojistik işletmesi arasında aracılık yaptığı durumlarda tazminat mekanizması net olarak tanımlanacak.

Denetim: Belirlenen sözleşme hükümlerine uymayan pazar yerlerinin bu uygulamaları "haksız ticari uygulama" kapsamında değerlendirilecek.

ARAMA MOTORU REKLAMLARINA YENİ DÜZENLEME

Arama motorlarında rakip markaların tescilli isimlerinin izin alınmadan reklam amacıyla kullanılmasına sınırlama getiriliyor.

Ekonomik bütünlüğü bulunmayan başka bir işletmenin Bakanlık sistemine kayıtlı tescilli markası, önceden izin alınmaksızın pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak.

Şikâyet üzerine yapılacak incelemelerde ihlalin sürdüğü tespit edilirse, Bakanlık ilgili arama motoruna reklamın durdurulması veya erişime kapatılması yönünde bildirimde bulunabilecek.

SATICI VERİLERİ BAŞKA PLATFORMA TAŞINABİLECEK

Türkiye Gazetesi'ne yer alan habere göre, satıcıların tek bir platforma bağımlılığını azaltmayı hedefleyen düzenlemeyle, platformlar arası veri transferine imkan tanıyan teknik altyapı kurulacak.

Orta, büyük ve çok büyük ölçekli e-ticaret pazar yerleri; satıcının talebi halinde ürün açıklamaları, görseller, satış ve iade verileri, müşteri soru-cevapları ile değerlendirmeleri başka bir platforma bedelsiz aktarmakla yükümlü olacak.

Kamu yararına yürütülen faaliyetler ve sosyal dayanışma projeleri için bütçe esnekliği sağlanıyor.

Deprem, yangın ve sel gibi olağanüstü durumlarda ya da dezavantajlı kesimlere yönelik indirim ve tanıtım harcamalarının yüzde 5'e kadar olan kısmı, Bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesi kısıtlamalarından muaf tutulabilecek.