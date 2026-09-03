Düzenleme özellikle AB dışındaki e-ticaret sitelerinden doğrudan tüketicilere gönderilen düşük değerli paketleri kapsıyor. Yeni işlem ücretinin miktarı Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecek ve üye ülkelerde en geç 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlanacak.

KÜÇÜK PAKETLER İÇİN YENİ ÜCRET

Yeni uygulamanın amacı, Avrupa'ya her gün ulaşan çok sayıdaki küçük paketin gümrükte kontrol edilmesinden kaynaklanan maliyetleri karşılamak. Avrupa Komisyonu verilerine göre 2025'te AB'ye değeri 150 euronun altında yaklaşık 5,9 milyar ürün doğrudan üçüncü ülkelerden gönderildi.

Burada iki farklı uygulamanın birbirine karıştırılmaması gerekiyor. AB, 1 Temmuz 2026'dan itibaren 150 euroya kadar olan e-ticaret gönderilerindeki ürünlere geçici 3 euroluk gümrük vergisini zaten uygulamaya koydu. Yeni kararla getirilen işlem ücreti ise bundan ayrı olacak ve gümrük işlemlerinin maliyetini karşılamak amacıyla alınacak.

Yeni işlem ücretinin kesin tutarı henüz açıklanmadı. Avrupa Komisyonu miktarı ayrı bir düzenlemeyle belirleyecek. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin üzerinde anlaştığı sisteme göre ücret, diğer gümrük masraflarından sorumlu olan tarafça ödenecek. Böylece maliyetin doğrudan tüketiciye yüklenmemesi hedefleniyor.

E-TİCARET PLATFORMLARINA SORUMLULUK GELİYOR

Reformla birlikte AB dışından tüketicilere ürün satan platformların sorumluluğu da artırılıyor. Bu şirketler gümrük açısından ithalatçı konumunda değerlendirilebilecek ve gerekli bilgileri sağlamak, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmek ve ürünlerin AB kurallarına uygunluğunu güvence altına almakla sorumlu olacak.

Yeni sistemin arkasında yalnızca vergi kaybı bulunmuyor. AB'nin 2025'te oyuncak, elektronik, kozmetik, gıda takviyesi ve kişisel koruyucu ürünlerde gerçekleştirdiği hedefli denetimlerde kontrol edilen ürünlerin yüzde 60'tan fazlasının AB standartlarını karşılamadığı belirtildi. Eksik etiketler, yasaklı maddeler ve güvenlik belgelerinin bulunmaması tespit edilen sorunlar arasında yer aldı.

Reform kapsamında ayrıca Fransa'nın Lille kentinde yeni AB Gümrük Otoritesi kurulacak ve ülkelerin gümrük verilerini tek noktada birleştirecek AB Gümrük Veri Merkezi hayata geçirilecek. Veri merkezinin e-ticaret gönderileri için 1 Temmuz 2028'de faaliyete geçmesi planlanıyor.