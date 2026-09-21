Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hardauli köyünde, uzun süredir devam eden internet altyapı sorunları sıra dışı bir protestoya dönüştü.

İki yılı aşkın süredir 5G hizmeti için ücret ödemelerine rağmen yalnızca istikrarsız bir 4G bağlantısı alabildiklerini belirten köy sakinleri, arızayı gidermek için bölgeye gelen telekomünikasyon teknisyenini baz istasyonunun kulesine bağladı.

ŞİKAYETLER YANITSIZ KALINCA TEPKİ SERT OLDU

Bildirilen arızaları incelemek üzere köye giden teknisyen Adityan Bhan Singh, defalarca yapılan şikayetlere rağmen hizmet kalitesinin iyileştirilmediğini savunan köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Şirketin ilgisizliğinden şikayet eden grup, Singh’i kablolarla baz istasyonu kulesine sabitleyerek hareketsiz hale getirdi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Teknisyenin kuleye bağlı olduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından kolluk kuvvetleri duruma müdahale etti. Polis ekipleri Singh’i kurtarırken, olaya karışan 5 kişi hakkında yasa dışı alıkoyma ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.