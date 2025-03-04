Alphabet’in çılgın fikirler fabrikası X, Taara projesiyle interneti kablolara ihtiyaç duymadan, lazer ışınlarıyla taşımayı hedefliyor. Bu teknoloji, fiber optik hızında interneti ışık huzmeleriyle ileterek, dünyanın en ulaşılmaz noktalarına bile yüksek bant genişliği sağlayabilecek. Taara’nın ışık köprüleri, 20 gigabit hızında veri aktarımı yapabiliyor.

Dünyada en hızlı interneti kullanan Singapur'da kablolu internet hızı 192 MB yani 1.536 Gbit'e denk geliyor. Tara, dünyadaki kablolu internet hızından tam 13 kat daha hızlı.

Bu teknoloji sayesinde, altyapı kurulumu zor olan bölgelerde internet erişimi çok daha hızlı, ucuz ve kolay hale gelecek. Örneğin, Kongo Nehri’ni geçen bir Taara bağlantısı, Kinşasa’nın internet maliyetini beş kat düşürdü.

Üstelik, bu teknoloji yalnızca uzak bölgeler için değil. Yoğun şehir merkezlerinde, kalabalık etkinliklerde ve doğal afet sonrası iletişimde devrim yaratabilir. Hatta Google, yeni kampüsünde fiber kablo döşemek yerine Taara’nın ışık köprülerini kullanıyor.

Bu yeni nesil teknoloji, özellikle fiber altyapının olmadığı bölgelerde ve yoğun nüfuslu şehirlerde, Starlink gibi uydudan internet sağlayan sistemlerden 10 kat daha hızlı ve çok daha düşük maliyetli olacak.

Peki, radyo dalgalarına dayalı internet tarih mi oluyor? 6G’nin sonrasında 7G tamamen ışıkla mı çalışacak? Teknolojinin sınırlarını zorlayan bu gelişmeler teknoloji dünyasının gelecekte bize vereceği cevaplar olacak.