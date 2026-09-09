Başta Tik-Tok olmak üzere birçok sosyal medya platformunda daha fazla etkileşim alabilmek için abartılı ve sıra dışı davranışlarda bulunan kullanıcılar, polis ve savcılık ekiplerinin radarına girdi.



Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntülerin milyonlarca etkileşim almasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.





'Vanlı Kara Haydar' adıyla bilinen fenomen tutuklanarak cezaevine gönderilirken, düğündeki altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yürütülürken, adli makamlarca Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) inceleme talep edilmişti.



BİR KABADAYI DAHA GÖZALTINA ALINDI



Tançalan'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada paylaştığı görüntü ile tepki toplayan bir isme daha operasyon yapıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin TCK’nın 301. maddesi kapsamında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan Ali Haydar Kurum hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye’de gözaltına alınan Kurum, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA: "ASLA İZİN VERİLMEYECEK"



Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki soruşturma hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!

Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."













