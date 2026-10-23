Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Cumhuriyet'in Sky News'ten aktardığına göre, Cloudflare CEO'su Matthew Prince, şirketin ağında her dakika milyonlarca saldırı girişimi tespit edildiğini söyledi.

Prince, saldırganların güvenlik güncellemesi yapılmamış sunucuları ele geçirmeye çalıştığını ve girişimlerin rekor hızda gerçekleştiğini belirtti. Amazon Web Services (AWS) de açıkların yaygın biçimde istismar edilmeye çalışıldığını doğruladı.

İNGİLTERE'DE 30'DAN FAZLA KAMU HİZMETİ ERİŞİME KAPATILDI

Güvenlik alarmının ardından hükümetler ve şirketler önlem almaya başladı. İngiltere'de 30'dan fazla kamu hizmeti internet üzerinden erişime kapatılırken dört hizmette kısmi kesinti yaşandı. Yetkililer, açıkları belirleme ve gerekli güncellemeleri yapma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlara göre, özellikle eski yazılımları kullanan kamu kurumları ve sağlık sistemleri fidye yazılımı saldırıları karşısında daha savunmasız durumda.

TEHLİKE PUANI 10 ÜZERİNDEN 9,2

İnternet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan PHP'deki iki açık, yapay zekâ yardımıyla keşfedildi. Yıllardır fark edilmeden varlığını sürdüren açıklar, saldırganların sunuculara şifre kullanmadan erişmesine, sistemleri uzaktan kontrol etmesine ve kullanıcı verilerini ele geçirmesine imkân tanıyabiliyor.

Açıklardan biri sunucuda zararlı kod çalıştırılmasına, diğeri ise kullanıcı verilerinin indirilmesine veya silinmesine olanak sağlayabiliyor. Her iki açık da uluslararası güvenlik derecelendirme sistemi CVSS 4.0'a göre 10 üzerinden 9,2 puan aldı. Bu puan, en yüksek tehlike kategorisi olan kritik seviyeye karşılık geliyor.

Londra merkezli Royal United Services Institute'tan siber güvenlik uzmanı James Sullivan, açıkların bazılarının on yılı aşkın süredir fark edilmemiş olmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti.

SALDIRILARIN YOL AÇTIĞI ZARAR HENÜZ BİLİNMİYOR

İnternet izleme kuruluşu NetBlocks'un Direktörü Alp Toker, açıkların kötü niyetli kişilerce istismar edilmesiyle internet hizmetlerindeki aksaklıkların daha geniş alanlara yayılabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, saldırıların şimdiye kadar ne kadar zarara yol açtığının henüz bilinmediğini belirtiyor.

Güvenlik açığı bulunan bir internet sitesini yalnızca ziyaret etmek, kullanıcının cihazının otomatik olarak ele geçirileceği anlamına gelmiyor. Asıl riskler arasında sunucuların ele geçirilmesi, kişisel verilerin sızdırılması ve bu verilerin dolandırıcılık girişimlerinde kullanılması bulunuyor.