Abone sayısı 1 milyona yaklaşan TurkNet, bugün kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile yeni zammı duyurdu.

Aylık 499 lira olan internet ücreti yeni zamla birlikte 699 liraya çıktı.

TurkNet yeni zammın 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

AĞUSTOS'TA FATURAYA YANSIYACAK

TurkNet'in abonelerine gönderdiği e-posta şöyle:

"Geçtiğimiz 13 ay boyunca fiyatımızı sabit tutmak için elimizden geleni yaptık. Ancak, sana aynı kalitede, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunmaya devam edebilmek için yılın bu ilk ve tek fiyat güncellemesini seninle paylaşıyoruz.

İnternet hizmetinin ücreti 1 Ağustos 2025'ten itibaren 699,90 TL/ay olarak güncellenecek. Bu fiyat, belirtilen tarihten sonraki ilk faturana yansıyacak."