Uluslararası gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, modern dünyanın en büyük zafiyeti yeniden gündemde: İnternet altyapısı. Çoğu insan veri trafiğinin uydular üzerinden aktığını düşünürken; uluslararası finans transferlerinden askeri haberleşmeye, bulut sistemlerinden sivil internete kadar küresel trafiğin yüzde 95'inden fazlası okyanus tabanına serilmiş 1,4 milyon kilometrelik fiber optik kablolardan geçiyor.

NATO karargâhından ve Batılı istihbarat servislerinden gelen son raporlar, olası bir tırmanışta ilk hedefin füzeler değil, okyanus tabanındaki bu savunmasız hatlar olacağını ortaya koyuyor.

RUSYA'NIN EN GİZEMLİ BİRİMİ: GUGI

NATO raporlarında işaret edilen ana aktör, doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı Genelkurmayı'na bağlı çalışan ve varlığı uzun süre gizlenen GUGI (Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü).

GUGI, geleneksel denizaltı filolarından bağımsız hareket ediyor. Bünyesindeki Yantar gibi özel donanımlı oşinografik araştırma gemileri ve Losharik ile dünyanın en büyük denizaltısı unvanına sahip Belgorod nükleer denizaltıları, binlerce metre derinliğe inebilen otonom robotik kollara sahip. Bu araçlar yalnızca kabloları dinlemek için sensör yerleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kriz anında kıtalararası fiber hatları fiziksel olarak kesebilecek askeri kabiliyete sahip bulunuyor.

ÖZEL HÜCRE KURULDU

Kuzey Denizi, Baltık ve Kuzey Atlantik'te kritik denizaltı hatlarının üzerinde dolaşan Rus araştırma gemilerinin hareketliliği üzerine NATO resmen harekete geçti. Brüksel’deki karargahta doğrudan denizaltı enerji ve veri hatlarının korunması amacıyla Kritik Denizaltı Altyapı Koordinasyon Hücresi hayata geçirildi.

İngiltere ve müttefik istihbarat birimleri, Rusya’nın bu hamlelerini "Gri Bölge Savaşı" doktrini olarak tanımlıyor. Amaç; sıcak bir çatışmaya girmeden Batı’nın finans, borsa ve dijital altyapısını deniz altından sabote ederek ülkeleri içeriden felç etmek.

KITALARARASI HATLAR KOPARSA NE OLUR?

Uzmanlara göre küresel internet bir örümcek ağı mantığıyla çalıştığı için tek bir hattın kopması interneti tamamen bitirmiyor; trafik alternatif hatlara aktarılabiliyor. Ancak asıl tehlike kritik boğaz hatlarına yönelik koordineli saldırılar: