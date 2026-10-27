Uluslararası gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, modern dünyanın en büyük zafiyeti yeniden gündemde: İnternet altyapısı. Çoğu insan veri trafiğinin uydular üzerinden aktığını düşünürken; uluslararası finans transferlerinden askeri haberleşmeye, bulut sistemlerinden sivil internete kadar küresel trafiğin yüzde 95'inden fazlası okyanus tabanına serilmiş 1,4 milyon kilometrelik fiber optik kablolardan geçiyor.
NATO karargâhından ve Batılı istihbarat servislerinden gelen son raporlar, olası bir tırmanışta ilk hedefin füzeler değil, okyanus tabanındaki bu savunmasız hatlar olacağını ortaya koyuyor.
RUSYA'NIN EN GİZEMLİ BİRİMİ: GUGI
NATO raporlarında işaret edilen ana aktör, doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı Genelkurmayı'na bağlı çalışan ve varlığı uzun süre gizlenen GUGI (Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü).
GUGI, geleneksel denizaltı filolarından bağımsız hareket ediyor. Bünyesindeki Yantar gibi özel donanımlı oşinografik araştırma gemileri ve Losharik ile dünyanın en büyük denizaltısı unvanına sahip Belgorod nükleer denizaltıları, binlerce metre derinliğe inebilen otonom robotik kollara sahip. Bu araçlar yalnızca kabloları dinlemek için sensör yerleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kriz anında kıtalararası fiber hatları fiziksel olarak kesebilecek askeri kabiliyete sahip bulunuyor.
ÖZEL HÜCRE KURULDU
Kuzey Denizi, Baltık ve Kuzey Atlantik'te kritik denizaltı hatlarının üzerinde dolaşan Rus araştırma gemilerinin hareketliliği üzerine NATO resmen harekete geçti. Brüksel’deki karargahta doğrudan denizaltı enerji ve veri hatlarının korunması amacıyla Kritik Denizaltı Altyapı Koordinasyon Hücresi hayata geçirildi.
İngiltere ve müttefik istihbarat birimleri, Rusya’nın bu hamlelerini "Gri Bölge Savaşı" doktrini olarak tanımlıyor. Amaç; sıcak bir çatışmaya girmeden Batı’nın finans, borsa ve dijital altyapısını deniz altından sabote ederek ülkeleri içeriden felç etmek.
KITALARARASI HATLAR KOPARSA NE OLUR?
Uzmanlara göre küresel internet bir örümcek ağı mantığıyla çalıştığı için tek bir hattın kopması interneti tamamen bitirmiyor; trafik alternatif hatlara aktarılabiliyor. Ancak asıl tehlike kritik boğaz hatlarına yönelik koordineli saldırılar:
- Atlantik ve Kızıldeniz geçişlerindeki ana hatların aynı anda devre dışı kalması, SWIFT ve uluslararası bankacılık sisteminde saniyeler içinde trilyonlarca dolarlık kayba ve anlık kilitlenmelere yol açabilir.
- Okyanus tabanındaki fiber kabloları çıkarıp ek yapabilecek donanıma sahip dünyada sadece yaklaşık 60 adet özel kablo tamir gemisi bulunuyor. Savaş veya kriz ortamında bu gemilerin çatışma bölgelerine girmesi haftalar, hasarın giderilmesi ise aylar sürebilir.
- Böyle bir kesinti anında ülkeler kendi yerel veri merkezlerindeki sitelere erişebilse dahi, sınır ötesi veri akışı duracağı için dünya ile olan tüm dijital bağ kopma noktasına gelir.