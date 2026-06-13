Günümüz dünyasında bankacılık, internet ve dijital hizmetler hayatın vazgeçilmez birer parçasıyken, Afrika’nın Boynuzu’nda yer alan Eritre bu küresel gerçekliğin tamamen dışında bir yaşam sürüyor. Kızıldeniz kıyısındaki ülke; güçlü devlet kontrolü, son derece düşük dijital bağlantı ve yabancılara yönelik katı seyahat kısıtlamalarıyla dikkat çekiyor.

1993 yılındaki bağımsızlığından bu yana Devlet Başkanı Isaias Afwerki ve tek parti yönetimi tarafından yönetilen ülkede, hayatın her alanı sıkı denetim altında bulunuyor.

AFRİKA'NIN KUZEY KORE'Sİ

Eritre, uluslararası raporlarda dış dünyaya kapalılığı, bilgi akışı üzerindeki mutlak sansür ve sivil özgürlüklerin kısıtlanması nedeniyle sık sık "Afrika’nın Kuzey Kore’si" olarak nitelendiriliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi kuruluşların verilerine göre ülkede bağımsız basın 2001'den beri tamamen yasak ve medya Enformasyon Bakanlığı kontrolünde. Uluslararası Af Örgütü'nün güncel raporları ise vatandaşların ülkeden kaçışındaki en büyük etken olan "süresiz zorunlu askerlik ve mecburi ulusal hizmet" politikasının hala katı bir şekilde uygulandığını gösteriyor.

TURİSTLER İÇİN "İZİN" ŞARTI VE ATM'SİZ EKONOMİ

Ülkedeki katı kontrol, yabancı turistleri de doğrudan etkiliyor. Resmi seyahat tavsiyelerine göre, yabancıların başkent Asmara’nın 25 kilometre dışına çıkabilmesi için hükümetten özel yazılı izin alması zorunlu. Başkent dışında toplu taşıma kullanımı turistler için neredeyse imkansız olduğundan, ulaşım ancak kiralık araçlar veya özel taksilerle sağlanabiliyor.

Ekonomik alanda ise Eritre tamamen nakde dayalı bir sistemle işliyor. Ülkede halka açık ATM altyapısı bulunmadığı gibi, kredi kartları günlük ticarette geçmiyor. Ziyaretçilerin ülkeye nakit dövizle girmesi ve paralarını yalnızca yetkili bürolarda bozdurması gerekiyor. Ayrıca küresel ulaşım ve kurye uygulamalarının hiçbiri ülkede hizmet vermiyor.

KISITLI İNTERNET VE UNESCO KORUMASINDAKİ BAŞKENT

Eritre, dünyada internet erişiminin en kısıtlı olduğu ülkelerin başında geliyor. Bağlantıya sadece başkentteki birkaç otelde ve internet kafede, oldukça yavaş ve kesintili şekilde ulaşılabiliyor. 2026 yılı itibarıyla sosyal medya erişimi, "tamamen kapalı" olmaktan ziyade, bilgi akışını engellemeye yönelik kronik ve çok sıkı bir dijital sansür altında tutuluyor. Dijital dünyadan uzak kalınan bu ortamda, toplumsal hayat caddelerde, pazarlarda ve kafelerde yüz yüze iletişimle sürdürülüyor.

Asmara, dünyada eşine az rastlanır bir mimari mirasa ev sahipliği yapıyor. İtalyan sömürge döneminde rasyonalist akımla inşa edilen şehir, UNESCO tarafından "Modernist bir Afrika kenti" olarak Dünya Mirası Listesi’ne alınmış durumda. Korunan tarihi doku ve İtalyan kafe kültürü, ülkeye gelebilen az sayıdaki gezginin en önemli odak noktasını oluşturuyor.