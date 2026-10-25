ASUS, belirli yönlendirici modellerinde tespit edilen üç yüksek önem dereceli güvenlik açığı için acil güncelleme yayımladı. Açıklardan biri, belirli koşullarda aynı ağ segmentindeki bir saldırganın kimlik doğrulaması yapmadan yönetici erişimi elde etmesine olanak tanıyor.

Şirket, kullanıcıların en güncel aygıt yazılımını yüklemesini tavsiye ediyor. Güncellemelere ASUS’un resmi destek sayfasından veya ilgili Wi-Fi yönlendiricinin ürün sayfasından ulaşılabiliyor.

AYNI AĞDAN PAROLASIZ YÖNETİCİ ERİŞİMİ

CVE-2026-75775 kodlu açık, 3.0.0.6_102 serisi aygıt yazılımını kullanan belirli ASUS yönlendiricileri etkiliyor. Bu açık üzerinden yönetici erişimi elde edilebilmesi için saldırganın aynı ağ segmentinde bulunması ve belirli koşulların oluşması gerekiyor.

Diğer iki açık, CVE-2026-75779 ve CVE-2026-93489 kodlarıyla kaydedildi. ASUS’a göre CVE-2026-75779’dan yararlanılması kullanıcı etkileşimi gerektiriyor ancak saldırganın sistemde bir hesabının veya yetkisinin bulunması gerekmiyor. CVE-2026-93489 ise aynı ağdaki, kimliği doğrulanmamış bir saldırgan tarafından kullanıcı etkileşimi olmadan kullanılabiliyor.

Şirket, açıkların teknik ayrıntılarını ve etkilenen yönlendirici modellerinin listesini paylaşmadı.

GÜNCELLEME YAPAMAYANLARA UZAKTAN ERİŞİM UYARISI

ASUS, güncellemeyi hemen yükleyemeyen kullanıcılara WAN üzerinden uzaktan erişimi devre dışı bırakmalarını öneriyor. Yönlendirici yönetimi ve Wi-Fi ağı için en az 10 karakterden oluşan güçlü ve benzersiz parolalar belirlenmesi, ağa yalnızca güvenilir cihazların bağlanmasına izin verilmesi de tavsiyeler arasında.

Şirket ayrıca yönlendirici ayarlarının gözden geçirilmesini, bilinmeyen bağlı cihazların veya yardımcı uygulamalara ait girişlerin kaldırılmasını ve güncelleme yüklendikten sonra cihazın yeniden başlatılmasını öneriyor.