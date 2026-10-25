Twitter’ın kurucu ortağı ve Block CEO’su Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat, Fransa’da App Store’un en çok indirilen sosyal ağ uygulaması oldu. Yakındaki cihazlar arasında internet olmadan mesajlaşma sağlayan uygulama, tüm kategorilerde en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde de ilk 10’a girdi.

Uygulamaya ilginin artmasında 17 Ekim’de hayat pahalılığına karşı ülke çapında düzenlenen protestoların etkili olduğu değerlendiriliyor. Yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde yağma olayları yaşandığı ve 1.800’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Fransa Başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı Gabriel Attal’ın, olayların yaşandığı bölgelerde sosyal medyaya geçici erişim engelleri getirilmesini gündeme taşıması da alternatif iletişim araçlarına yönelişe zemin hazırladı.

YAKLAŞIK 10 SAATLİK ŞEBEKE KESİNTİSİ

Fransa’da Orange ve Sosh kullanıcıları, 21 Ekim’de yaklaşık 11.20’den 21.00’e kadar süren mobil şebeke kesintisinden etkilendi. Fransız basınına göre bu, operatörün yıl içindeki üçüncü ülke çapındaki kesintisiydi.

Protesto dönemlerinde yetkililerden platformlara erişimin engellenebileceğine yönelik açıklamalar da geldi. Bu gelişmelerin ardından Bitchat’in Fransa’daki coğrafi kanalında oluşan yoğunluk, performans sorunlarına yol açtı.

TELEFONLAR MESAJLARI BİRBİRİNE AKTARIYOR

Bitchat, Bluetooth mesh ağı üzerinden çalışıyor. Kullanıcıların hesap açması veya telefon numarası paylaşması gerekmiyor. Uygulamayı kullanan telefonlar hem mesaj gönderebiliyor hem de diğer cihazların mesajlarını aktaran birer röle işlevi görebiliyor.

Mesajın birden fazla cihaz üzerinden iletilmesiyle bağlantı mesafesi genişletilebiliyor. Çok atlamalı iletişim mesafesi teorik olarak yaklaşık 300 metreye ulaşabiliyor; bu yapı, cihazların yoğun bulunduğu ortamlarda avantaj sağlayabiliyor.

Özel mesajlar Noise Protocol Framework üzerinden uçtan uca şifreleniyor. Uygulamada yakındaki kullanıcıların okuyabildiği, herkese açık bir #mesh kanalı da bulunuyor. İnternet erişimi olduğunda daha uzak mesafelerdeki veya belirli coğrafi bölgelerdeki kanallar için Nostr protokolünden yararlanılabiliyor.

Android sürümü, internet bağlantısına ya da uygulama mağazasına ihtiyaç duyulmadan cihazdan cihaza paylaşılabiliyor. Dorsey, Bitchat’i ilk kez 6 Temmuz 2025’te Bluetooth mesh ağları, mesaj aktarma, çevrimdışı mesaj saklama ve şifreleme teknolojilerini öğrenmek için geliştirdiği bir hafta sonu projesi olarak duyurmuştu. Uygulamanın yaklaşımını da internetin ilk dönemlerinde kullanılan IRC protokolünü hatırlatan bir yapıyla tanımlamıştı.

BAŞKA ÜLKELERDE DE PROTESTOLARLA GÜNDEME GELDİ

Bitchat’e ilgi daha önce de internet kısıtlamalarının ve protestoların gündeme geldiği ülkelerde yükseldi. Uganda’da muhalefet lideri Bobi Wine, bu yıl seçimler öncesinde olası internet kesintilerine karşı vatandaşlara uygulamayı indirme çağrısı yaptı. İran’da ocak ayındaki protestolar ve internet kısıtlamaları sırasında, Nepal’de ise 2025’te sosyal medya platformlarına getirilen kısıtlamalar ve sonrasında yaşanan olaylar sırasında uygulamaya ilgi arttı.

Uygulama, Jamaika’da Melissa Kasırgası’nın ardından da daha fazla gündeme geldi. Şebekelerin kullanılamadığı afet koşulları, çevrimdışı iletişimin yararlanılabileceği alanlar arasında yer alıyor.

Bitchat bazı ülkelerde ise mağazalardan kaldırılma talepleriyle karşılaştı. Apple, ilkbaharda Çin Siber Uzay İdaresi’nin talebi üzerine uygulamayı Çin App Store’undan kaldırdı. Hindistan da yaz aylarındaki protestolarda uygulamaya ilginin artmasının ardından Bitchat’in hem App Store hem de Google Play’den kaldırılmasını talep etti.