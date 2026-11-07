İnternet sitesinde “yüzde 100 pamuk” ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarının etiketlerinde “yüzde 100 polyester” yazması üzerine firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu, söz konusu reklamların durdurulmasını da kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaplan'ın açıklamasına göre, ev tekstili ürünleri satan bir markadan kırlent kılıfı satın alan tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde internet sitesindeki tanıtımdan farklı bir içerik bilgisiyle karşılaştı. Reklam Kurulu'nun incelemesinde, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Kaplan, açıklamasında “Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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