İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ilginç bir gasp ve darp vakası yaşandı. Ali Ç. isimli kişi, sosyal medyadan tanıştığı Meltem G. İsimli 27 yaşındaki kadını vakit geçirmek için evine çağırınca hayatının şokunu yaşadı.

Kadın daireye geldiğinde birlikte plan yaptığı eşi Ali G. İle yanında 17 yaşındaki S.T.’yi de çağırdı. Eve gelen kişiler tarafından darp edilen Ali Ç.’ni 20 bin lirası, cep telefonu ve kişisel eşyaları da gasp edildi.

21 Nisan’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheliler Ali Ç.’nin neyi var neyi yok gasp ettikten sonra evden ayrıldı.

ALİ Ç.'NİN EŞYALARI OTELDE ÇIKTI

Soluğu karakolda alan Ali Ç.’nin şikayetiyle ekipler harekete geçerken, 3 kişi otelde yakalandı. Gözaltına alınan Meltem G. Ali G. Ve S.T.’nin kaldıkları odalarda yapılan aramalarda, Ali Ç.’ye ait olduğu değerlendirilen 13 bin 910 lira nakit para, 2 cep telefonu, kişisel eşyaların bulunduğu 2 valiz, motosiklete ait ruhsat ve anahtarlar ele geçirildi. Aramalarda 1,3 gram metamfetamin de bulundu.

Ali Ç.’nin polise "Tanımadığım kadın tarafından gasp edildim" diyerek şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Meltem G.’nin ardından eşi Ali G. ile S.T.’nin eve girdiği, Ali Ç.'yi darp edip gasp ettikleri ortaya belirlendi. Otelde yakalanan Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. 'Yağma' suçundan tutuklanırken, Ali Ç. ise serbest bırakıldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meltem G.’nin 7, eşi Ali G.’nin 4, S.T.’nin 3; Ali Ç.’nin ise poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ali Ç.’nin daha önceden toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

‘KALACAK EV ARIYORDUM’ SAVUNMASI KURTARMADI

Meltem G.'nin ifadesinde, yaklaşık 1,5 aydır kalacak ev aradığını, bu süreçte Ali Ç. ile tanıştığını, Ali Ç.’nin kendisine birkaç ev gösterdiğini ancak beğenmemesi üzerine Ali Ç.’nin "Benim evime gel" diyerek davet ettiğini söylediği öğrenildi.