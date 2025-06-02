Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, kirpik kesme akımının göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.



Kirpiklerin, gözü hava kirliliği, toz partikülleri ve güneş ışığı gibi dış etkenlerden koruyan doğal bir bariyer olduğunu vurgulayan Süleymanzade, “Kirpikler, gözümüzün birinci basamak koruyucusudur. Kirpik diplerindeki yararlı bakterilerden oluşan flora, göz sağlığını destekler. Ancak kirpikleri kesmek, bu florayı tehlikeye atarak patojen mikroorganizmaların çoğalmasına ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir” dedi.

KALICI HASAR TEHLİKESİ

NTV'den Aydan Durak'ın haberine göre uzman, kirpik kesme işleminin gözde mekanik hasara neden olabileceğini ve yanlış yöne büyüyen kirpiklerin göze batma gibi sorunlar yaratabileceğini ifade etti.

Süleymanzade, “Kirpik kesimi, göz kuruluğundan ciddi enfeksiyonlara, hatta kalıcı göz hasarlarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir” uyarısında bulundu.