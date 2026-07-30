"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya konulacak.

Yapılan güncellemeyle birlikte, daha önce yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik uygulanan reklam kısıtlamalarının kapsamı genişletildi. Yeni dönemde yasa dışı şans oyunlarına ilişkin her türlü reklam da doğrudan yasak kapsamında değerlendirilecek.

FALCI VE ASTROLOG REKLAMLARINA YENİ DENETİM

Yönetmelik değişikliği yalnızca şans oyunlarıyla sınırlı kalmıyor. Düzenleme çerçevesinde falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar da denetime tabi tutulacak. Bu hizmetlerin reklamlarında tüketiciyi yanıltıcı unsurların tespiti halinde idari yaptırımlar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemeyle tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesini, yanıltıcı reklamların engellenmesini ve dijital platformlarda daha güvenilir bir reklam ortamı oluşturulmasını hedeflediğini açıkladı. Yeni kurallar 1 Ağustos'tan itibaren tüm medya organlarında geçerli olacak.

BAKANLIK SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTI:

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletilmiş; yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı; tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerini etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."