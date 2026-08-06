Japonya'da bir kadın, çevrim içi alışveriş sitesinden 2 bini aşkın manga ürünü sipariş edip ödemelerini gerçekleştirmeden iptal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Yetkililer, söz konusu eylemlerin yayıncı şirkete milyonlarca dolarlık zarar verdiğini açıkladı.

Tokyo Metropol Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, 32 yaşındaki restoran çalışanı Yoşida Mayu hakkında "ticari işletmeyi dolandırıcılık yoluyla engelleme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

2 BİN 100’Ü AŞKIN SİPARİŞ OLUŞTURDU

Soruşturmaya göre Yoşida, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında manga yayıncısı Shueisha Inc.'in internet mağazasında "One Piece" ve "Naruto" temalı ürünler için 2 bin 100'ü aşkın sipariş oluşturdu.

238 FARKLI HESAP KULLANDI

Siparişleri verirken 238 farklı kullanıcı hesabı kullandığı belirtilen Yoşida'nın, ödemeleri son güne kadar bekleterek siparişlerin otomatik olarak iptal edilmesini sağladığı, kapıda ödeme seçeneğini tercih ettiği bazı ürünleri ise teslim almaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

TOPLAM SİPARİŞ TUTARI 27 MİLYON DOLARI AŞTI

Japon basınında yer alan bilgilere göre, iptal edilen siparişlerin toplam değeri 4,3 milyar yeni, yani yaklaşık 27,2 milyon doları buldu. Şirket, bu süreçte ürünlerin stokta gereksiz yere beklemesi, satış fırsatlarının kaçırılması ve lojistik maliyetlerinin artması nedeniyle ciddi ekonomik kayıplar yaşandığını bildirdi.

"STRESİMİ BÖYLE GİDERİYORDUM"

Gözaltına alınan Yoşida, poliste verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etti. Anime tutkunu olduğunu söyleyen 32 yaşındaki kadın, sipariş verme alışkanlığının günlük yaşamındaki stresi hafiflettiğini belirtti. Yoşida ifadesinde, "Animeyi çok seviyorum. Sipariş vermek bana isteklerimi yerine getirmişim gibi bir his veriyordu." sözleriyle davranışını açıklamaya çalıştı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, şirketin uğradığı zararın boyutuna ilişkin incelemelerin devam ettiği ifade edildi.