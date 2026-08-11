Çin'in Şanghay kentinde yaşayan Li soyadlı bir kadın, 2025'in başlarında yaklaşık 40 bin yuan ödeyerek sınırlı sayıda üretilen bir tasarımcı çantası satın aldı. Çantayı yalnızca bir kez kullanan Li, daha sonra evinin girişindeki antreye bıraktı.

Aradan altı aydan fazla zaman geçtikten sonra çantasını bulamadığını fark eden kadın, evin her yerinde arama yaptı ancak sonuç alamadı. Evine bu süreçte temizlikçi ve ev düzenleme görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin girip çıkması nedeniyle çantanın başına ne geldiğini anlayamadı.

ARKADAŞININ BULDUĞU İLAN ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Li'nin arkadaşlarından biri, kaybolan çantanın aynı modelini internet üzerinden aramaya başladı. Kısa süre sonra ikinci el eşya platformunda bir ilan bulundu.

İlandaki çantanın modeli, durumu ve görünümü Li'nin kaybolan çantasıyla büyük ölçüde örtüşüyordu. Üstelik ilanda ürünün Japonya'dan satın alındığı belirtiliyordu.

Li, çantanın kendisine ait olabileceğinden şüphelense de elinde bunu kanıtlayacak belge bulunmadığı için kesin bir şey söyleyemedi. Buna rağmen çantayı yeniden satın almaya karar verdi ve mart ayının sonunda ürüne 20 bin yuanın üzerinde ödeme yaptı.

Çanta eline ulaştığında şüpheleri daha da güçlendi. Ancak asıl kanıt kısa süre sonra ortaya çıktı.

SERİ NUMARASI TÜM ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRDI

Li'nin kız kardeşi, çantaya ait eski belgeler arasında küçük bir kart buldu. Kartta çantanın kendine özgü seri numarası yer alıyordu.

Çantanın üzerindeki seri numarası ile eski faturadaki numara karşılaştırıldığında ikisinin tamamen aynı olduğu görüldü. Böylece Li'nin internetten satın aldığı çantanın, yaklaşık bir yıl önce evinden kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti.

Bunun üzerine kadın, çantayı da yanına alarak Şanghay'ın Xuhui bölgesindeki Hongmei Polis Karakolu'na başvurdu.

ÇANTA BEŞ KEZ EL DEĞİŞTİRMİŞ

Polisin ikinci el satış platformundaki işlem kayıtlarını incelemesiyle olayın daha da dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıktı.

Çantanın kaybolmasının ardından platformda beş kez yeniden satıldığı belirlendi. Ürün, farklı satışlarla Şanghay'dan Guangzhou'ya gönderildi ve daha sonra yeniden Şanghay'a döndü.

Polis, satış zincirini geriye doğru takip ettiğinde ise Li'nin yakın arkadaşı Zheng'in adına ulaştı.

DÖRT AY BOYUNCA EVİNDE KALDI

Polisin araştırmasına göre Zheng, Şubat 2025'te Şanghay'a yeni gelmiş ve kalacak bir yeri olmadığı dönemde Li'nin evine taşınmıştı. Li, bir ayrılığın ardından zor günler geçiren arkadaşına destek olmak amacıyla evini onunla paylaşmayı kabul etti.

Zheng yaklaşık dört ay boyunca Li'nin evinde kaldı. Haziran 2025'te evden ayrıldıktan yalnızca iki gün sonra, Li'nin kayıp çantası ikinci el platformunda satışa çıkarıldı.

'TAZMİNATI ÖDEYEMEYİNCE 10 BİN YUANA SATTI'

İddiaya göre Zheng, iş sözleşmesini ihlal etmesi nedeniyle 100 bin yuanı aşan bir tazminatla karşı karşıya kaldı. Bu parayı karşılayamayan Zheng'in, evden ayrıldığı gün çantayı yanında götürerek yaklaşık 10 bin yuana sattığı öne sürüldü.

TESELLİ ETTİ

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Zheng'in daha önce çantanın kaybolduğunu bilen kişiler arasında bulunmasıydı. Li, çantasını bulamadığı dönemde arkadaşının kendisini teselli ettiğini ve evini daha dikkatli aramasını söylediğini aktardı.

Polis, elde edilen bulguların ardından Zheng hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.