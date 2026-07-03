Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, internet üzerinden kontakt lens satışı her platformda yapılamayacak.

Yeni dönemde internetten kontakt lens satışı, yalnızca optisyenlik müesseselerine ait olan ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından resmi olarak izin verilen internet siteleri aracılığıyla yürütülebilecek.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE REÇETE ŞARTI DEVAM EDİYOR

Yeni düzenleme ile birlikte kontakt lens tedariğinde sağlık standartlarının korunması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, internet üzerinden yapılacak lens satışlarında mevcut reçete zorunluluğu aynen korunmaya devam edecek. Tüketiciler, izinli internet sitelerinden yapacakları alışverişlerde de geçerli bir hekim reçetesi ibraz etmekle yükümlü olacak.

KURUM YETKİ DEVRİ YAPABİLECEK

Yönetmelik kapsamında denetim ve onay süreçlerine ilişkin de bir esneklik getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK), internet sitelerine satış izni verme yetkisini gerekli gördüğü takdirde ilgili müdürlüklere devredebilecek.

Yürürlüğe giren bu yeni düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandığı 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen uygulamaya konuldu.