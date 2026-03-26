Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası alım yapmak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti. Kuyumcularda oluşan uzun kuyruklar ve zaman zaman yaşanan ürün tedarik sorunları, alternatif arayışları da beraberinde getirdi. Bu süreçte birçok kişi, altın alımını internet üzerinden yapmayı tercih etti.

ONLİNE ALIŞVERİŞTE REKOR KIRILDI

İnternetten altın alışverişine olan ilgi rakamlara da net şekilde yansıdı.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, şubat ayında kartla yapılan online altın alışverişi 4,9 milyar liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ocak ayında bu rakam 4,7 milyar lira olurken, 2025 yılı ortalaması 2,9 milyar lira seviyesindeydi.

İşlem sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Şubat ayında online kanallar üzerinden 146 bin adet altın satışı gerçekleşti. Bu sayı, geçen yılın aylık ortalaması olan 116 binin oldukça üzerine çıktı.

7/24 İŞLEM İMKANI TALEBİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre internetten altın alışverişinin bu kadar hızlı yayılmasının en önemli nedenlerinden biri, zaman ve erişim kolaylığı.

Fiziki mağazaların çalışma saatlerine bağlı kalmadan günün her saati işlem yapılabilmesi, tüketiciler için büyük avantaj sağlıyor.

Ayrıca taksit imkânı ve farklı siteler arasında fiyat karşılaştırması yapılabilmesi de online alışverişi cazip hale getiriyor.

SAHTE ALTIN VE DÜŞÜK AYAR RİSKİNE AMAN DİKKAT!

Sektör temsilcileri, artan talep dönemlerinde sahte veya ayarı düşük altın riskinin de yükseldiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle alışverişlerin mutlaka güvenilir ve bilinen platformlardan yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzmanların en çok dikkat çektiği konulardan biri ise internet dolandırıcılığı. Özellikle “oltalama” yöntemiyle, güvenilir markaların sahte internet siteleri oluşturularak kullanıcıların kart bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor. Bu tür tuzaklara karşı site adreslerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ONLİNE FİYATLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Öte yandan internetten satılan ziynet altınlarında işçilik maliyetinin daha yüksek olabildiği ve e-ticaret platformlarında fiyatların fiziki mağazalara kıyasla bir miktar yukarıda seyredebildiği de hatırlatılıyor.

Altına olan yoğun talep, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirirken internet satışları rekor seviyelere ulaştı. Ancak uzmanlar, bu yeni alışveriş trendinde güvenliğin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.