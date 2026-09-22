İnternette gördükleri lavanta yetiştiriciliğinden etkilenen Kadir Karaca, hayalini gerçeğe dönüştürmek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Eşi Sevim Karaca ile el ele veren vizyoner girişimci, Denizli'nin Çivril ilçesindeki 50 dönümlük kurak araziyi mor renge bürüyen devasa bir lavanta bahçesine çevirdi. Tüm imkansızlıklara rağmen kendi öz sermayeleriyle yola çıkan çift, bugün bölgenin en dikkat çeken üretim hikayelerinden birine imza atıyor.

"GÖRENLER ÖNCE 'YAPAMAZSINIZ' DEDİ"

Serüvenin başlama sürecini anlatan Kadir Karaca, "İnternette gördüğümüz görsellerden ve ürünün ekonomik getirisinden adeta büyülendik. Eşime fikrimi açtığımda bana tam destek verdi. İlk başlarda çevremizdekiler bu toprakta bu ürünün yetişmeyeceğini söyleyip vazgeçirmeye çalıştı ancak biz inancımızı kaybetmedik. Toprağı kendi ellerimizle işledik, gecemizi gündüzümüze kattık. Bugün geldiğimiz noktada ortaya çıkan tablo tüm yorgunluğumuzu alıyor" dedi.

BU YIL TAM 4. KEZ HASAT ETTİLER

Bu yıl 4. kez ürün toplamanın haklı gururunu yaşayan Sevim Karaca ise toprağa verilen emeğin karşılıksız kalmadığını vurguladı. İlerleyen yaşlarına rağmen tarladaki her aşamada aktif rol aldığını belirtti. Karaca, "Üretmek insanı genç tutuyor. Yaşımız ne olursa olsun toprağa dokunmaktan vazgeçmedik. Ülkemizin üretmeye, toprağı işlemeye ihtiyacı var. Özellikle topraktan uzaklaşan genç kardeşlerimize doğru adımlar atıldığında neler başarılabileceğini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF ULUSLARARASI BİR İŞLEME TESİSİ KURMAK

Projenin büyümesiyle birlikte ekibe dahil olan zirai danışman ve iş ortağı Hakan Yılmaz ise süreçteki hedeflerinden bahsetti. Hammadde satışı yerine ürünü işleyerek katma değer sağlamak istediklerini belirten Yılmaz, "Şu an için elde ettiğimiz ürünleri anlaşmalı tesislerde yağ ve çay olarak işletiyoruz. Yüksek maliyetler sebebiyle henüz kendi fabrikamızı kuramadık fakat orta vadedeki ana hedefimiz bölgeye entegre bir damıtma tesisi kazandırmak" açıklamasında bulundu.