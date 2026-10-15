Sosyal medyada dolaşırken karşılaştığı sıra dışı bir üretim fikrini hayatının dönüm noktası yapan Manisalı girişimci Hakan Yılmaz, eşi Sibel Yılmaz’ın da desteğiyle kurduğu tarlada 5. kez ürün toplamaya başladı. İlk başta çevredekilerin "bu toprakta yetişmez" diyerek şüpheyle yaklaştığı alternatif tarım modeli, kısa sürede yüksek verim sağlayarak aileye adeta altın değerinde bir gelir kapısı açtı. Geleneksel ürünlerin dışına çıkarak az alandan maksimum kazanç elde eden Yılmaz çiftinin başarısı, bölgedeki diğer üreticilere de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

İNTERNETTEN GÖRDÜ KÖŞEYİ DÖNDÜ

İnternette izlediği bir video sayesinde "mor altın" olarak bilinen ve yüksek pazar değerine sahip aronya meyvesinin yetiştiriciliğini araştırmaya başlayan Hakan Yılmaz, vakit kaybetmeden ilk adımı attı. Atıl durumdaki birkaç dönümlük arazilerini değerlendiren çift, gece gündüz çalışarak özel bir damlama ve bakım sistemi kurdu.

REKOR HASAT ELDE ETTİ

Kısa sürede ilk meyvelerini veren aronya fidanları, beklenen süreden çok daha önce kâra geçerek ailenin yüzünü güldürdü. Kilogramı yüksek fiyatlardan alıcı bulan ürünün pazardaki kapış kapış talebi sayesinde her geçen gün kapasiteyi artıran çift, bu yıl 5. kez rekor bir rekolteyle bereketli bir hasat dönemi geçiriyor.

TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR

Klasik mahsullere göre bakımı daha fazla dikkat gerektiren ancak getirisi katbekat yüksek olan bu özel meyve, doğrudan büyükşehirlerdeki lüks restoranlar, aktarlar ve eczacılık firmaları tarafından henüz tarladayken alıcı buluyor. Sezon açılır açılmaz siparişlerin dolduğunu belirten Yılmaz çifti, önümüzdeki dönemde üretim alanını iki katına çıkararak ihracata açılmayı hedefliyor.

Tarlasında veya bahçesinde yenilikçi fikirler denemek isteyenler için canlı bir örnek haline gelen bu başarı öyküsü, doğru bilgi ve kararlılıkla topraktan devasa kazançlar elde edilebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.