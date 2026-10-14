Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda satışa sunulan tüketime hazır kırmızı ve beyaz et ürünlerinde gramaj bilgilerinin eksiksiz yer alması için ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenlemeyle birlikte tüketicilerin sipariş verdikleri hamburger, döner, iskender ve köfte gibi gıdalardaki et miktarını önceden bilmesi hedefleniyor.

TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ YASAL ZORUNLULUK

Bakanlık tarafından iletilen yazıda, mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünlerin temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Yapılan incelemelerde, piyasadaki bazı ürünlerde gramaj bilgisine yer verilirken, bazılarında ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

ÇALIŞMALARIN İVEDİLİKLE TAMAMLANMASI İSTENDİ

İnternet üzerinden verilen gıda siparişlerinde yaşanan belirsizliklerin önüne geçmeyi amaçlayan Ticaret Bakanlığı, platformlardaki ürün listelemelerinde yer alan gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların zaman kaybetmeksizin tamamlanmasını talep etti.