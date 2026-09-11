Sokak aralarındaki marketlerde tarih incelemesi yapıp reyonun en taze ürününü arayan tüketici, online siparişlerde kontrolü tamamen kaybediyor. Telefon ekranından sipariş verirken gramajı ve fiyatı gören vatandaş, paket eve geldiğinde skandalla karşılaşıyor: Günü dolmak üzere olan ya da tarihi geçmiş gıdalar!

"NASIL OLSA GÖRMÜYOR" DİYEREK KAPIYA GÖNDERİYORLAR

Sanal marketlerdeki şikâyetlerin başında, fiziki reyonlarda kimsenin yüzüne bakmadığı ve SKT’si yaklaşmış ürünlerin online sipariş verenlere itelenmesi geliyor. Marketler, kurye aracılığıyla teslim ettikleri gıdalar için "Tarihi geçmedi, iade alamayız" savunması yapsa da hukukçular aynı görüşte değil.

Ticaret Bakanlığı mevzuatına göre bir gıdanın son kullanma tarihinin geçmiş olması ile "ayıplı ürün" sayılması ayrı konular. Çabuk bozulan gıdalarda 14 günlük cayma hakkının istisnaları olsa da bu durum satıcının tüketiciye güvenli ve uygun ürün gönderme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Yani marketlerin "Gıdada iade yok" bahanesi hukuki bir kılıftan ibaret.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ ÇAĞRI YAPTI: SİPARİŞ VERMEDEN TARİHİ GÖRELİM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen tüketici dernekleri, sanal market uygulamalarına SKT zorunluluğu getirilmesini talep ediyor. Dernek yetkilileri şu uyarılarda bulunuyor:

"Vatandaş sepete süt eklediğinde sadece litresini değil, kendisine teslim edilecek ürünün son tüketim tarihini de ekranda görebilmeli. Marketlerin stok eritme taktiğinin faturası, tüketicinin seçme hakkı elinden alınarak kesilemez. Tarihi kısa olan ürünü alıp almayacağına market değil, vatandaş karar vermeli."

FİLEYE EN ÇOK "RİSKLİ" ÜRÜNLER TAKILIYOR

Sanal market sepetlerinde tarihi yaklaşmış ya da geçmiş olarak teslim edilen ve en çok şikâyet konusu olan ürünlerin başında kısa raf ömürlü gıdalar geliyor:

Taze Süt ve Yoğurt Grubu: Birkaç gün içinde tüketilmesi gereken hassas süt ürünleri.

Peynir ve Tereyağı: Paket ambalajında bozulma riski fark edilmeyen şarküteri ürünleri.

Tavuk ve Et Ürünleri: Son günü geldiğinde gıda zehirlenmesine doğrudan davetiye çıkaran şarküteri çeşitleri.

Hazır Salata ve Paket Yeşillikler: Raf ömrü saatlerle yarışan doğranmış gıdalar.

Ekmek ve Unlu Mamuller: Çabuk bayatlayan ve küflenme riski taşıyan fırın ürünleri.

Paketli Atıştırmalıklar ve İçecekler: Gözden kaçan SKT detaylarıyla depoda bekletilmiş ambalajlı ürünler.