Sözcü TV muhabiri Meral Danyıldız'ın haberi ülkenin en büyük sorunlarından olan ekonomi ve hayat pahalılığının; toplumsal çöküşü de beraberinde getirdiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye'de artan geçim sıkıntısı ve biriken borçlar, vatandaşları yasa dışı ve tehlikeli bir arayışa itti. Bazı vatandaşlar, organlarını internet üzerinden satışa sundu.

Söz konusu 'utanç ilanları'nın 750 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

Sözcü TV’ye konuşan bir kişi, "Borçlarım bitsin istiyorum. Eşime, çocuklarıma borç kalmasın yeter. Şu an asgari ücretle çalışıyorum, evimin kirası 15 bin lira. İnsanlar gerçekten zor durumda oldukları için organlarını satıyorlar. Ben de böyle bir şeye başvurdum: Böbreğimi satmak istiyorum. Sadece böbreğim değil, belki karaciğerimi de vereceğim" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR 'EKONOMİK REFAH'A DİKKAT ÇEKİYOR

Sözcü TV'ye konuşan uzmanlar ise şu uyarılarda bulundu:

"Psikolojik sağlık için ekonomik refah büyük önem taşıyor. Burada yapılması gereken şey psikolojik destek ve yardım."

"Bu tür durumlarda mucize beklentisi çok artıyor. Peki mucize beklentisi ne demek? Madde kullanımının artması demek. Ne o mucize gelecek ne bir felaketin içindeyiz."

TCK'DA 9 YIL CEZASI VAR

Türk Ceza Kanunu, organ satan, satın alan veya buna aracılık edenler için 9 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.