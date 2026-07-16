Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden sahte ürün satışı gerçekleştirerek vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin adresleri ve kimlikleri tek tek belirlendi.

Milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düğmesine basıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Mersin'de 5, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ise 1'er şüpheli belirlenirken, zanlılardan 1'inin halihazırda başka bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı. Belirlenen adreslere 14 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

87 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen uzman ekipler, sahte ürün satışı yöntemiyle gerçekleştirilen para trafiğinin boyutunu gözler önüne serdi. İncelemelerde, zanlıların hesaplarında toplam 87 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu saptandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyalin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6’sı, adli makamlara sevk edildi.