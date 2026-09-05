Dijital Platformlarda Yeni Dönem: İlan ve Satış Bilgileri GİB'e Bildirilecek

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle internet ve dijital platformlar üzerinden yürütülen satış, kiralama ve ilan faaliyetlerinin vergi takibi genişletildi. Sosyal ağlar ve e-ticaret siteleri, kullanıcı ve işlem verilerini aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde vergi güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişikliğiyle, dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam süreçleri denetim mekanizmasına dahil edildi.

Kapsam E-Ticaretin Ötesine Genişletildi

Yeni düzenleme ile birlikte takip sistemi sadece doğrudan ürün satışının yapıldığı e-ticaret siteleriyle sınırlı kalmayacak. Düzenleme kapsamına erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları da eklendi. Bu adımla internet üzerindeki ticari ve iktisadi tüm işlemler vergi güvenliği ağına alındı.

Hangi Platformlar ve Veriler Kapsamda?

Sahibinden, letgo, Trendyol ve Dolap gibi alışveriş platformlarının yanı sıra Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecraları da bildirim yükümlülüğü taşıyacak. Platformlar; ilan veren kişilerin ad, soyad, unvan, TCKN, YKN veya VKN gibi kimlik bilgilerinin yanı sıra yayımlanan ilanların detaylarını ve gerçekleşen işlemlere ilişkin verileri GİB’e aktaracak.

Aylık Düzenli Rapor Zorunluluğu

İlan yayımlanmasına aracılık eden yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları, her ay gerçekleştirilen işlemlere dair verileri elektronik ortamda GİB sistemlerine bildirecek. Bildirimlerin içeriği, yöntemi ve kapsama alınacak mükellef grupları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek. Yapılan düzenlemeyle dijital mecralardaki kayıt dışı faaliyetlerin daha etkin şekilde izlenmesi hedefleniyor.