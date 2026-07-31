Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, internet üzerinden "sevgili olma" vaadiyle buluştukları kişileri gasbeden şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların takip ettiği yöntemi belirledi.

EV VE OTEL BULUŞMALARINDA ŞANTAJ VE GASP

Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet ortamında mağdurlarla mesajlaşarak iletişim kurduğu, ardından ev ya da otel gibi mekanlarda buluşma sağladıkları tespit edildi. Şüpheli kadınların sözleşilen adreslere yalnız gitmeyip yanlarında başka erkeklerle hareket ettikleri, bu yöntemle mağdurlara şantaj yaparak cep telefonları ile paralarını gasbettikleri belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon sonucunda, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.