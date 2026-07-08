Arjantin’in Santa Fe eyaletinde yaşayan bir çift, kiralık evlerinin sözleşmesi bitmek üzereyken hayatlarının en büyük barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Ev sahiplerinin, mülkü 6 ay içinde boşaltmalarını istemesi üzerine ne yapacağını bilemeyen aile, geleneksel yöntemlerle ev inşa etmenin hem çok pahalı hem de çok uzun süreceğini fark etti. Tam her şeyden ümidi kesmişlerken, aradıkları çözümü binlerce kilometre uzakta, internet üzerinden verdikleri sıra dışı bir siparişte buldular.

APARTMAN DAİRESİNDEN YARI YARIYA DAHA UCUZ

Ev sahibi Leticia, Arjantin'deki yerel inşaat maliyetlerinin bütçelerini fazlasıyla aştığını fark etti. Bölgede geleneksel bir betonarme evin metrekare maliyeti 1.400 doları bulurken, yerel prefabrik evler bile metrekare başına 1.000 ila 1.200 dolar arasında değişiyordu.

Çareyi Çinli bir modüler ev üreticisinde bulan çift, maliyeti inanılmaz bir seviyeye çekmeyi başardı. Çin'den sipariş ettikleri 72 metrekarelik evin metrekare maliyeti nakliye dahil sadece 700 dolara denk geldi. Üretim süreci, deniz yoluyla okyanus aşırı nakliye, gümrük vergileri ve kurulum da dahil olmak üzere her şey aileye toplamda 50.000 dolara mal oldu.

Aile, risk almamak için tüm tasarım sürecini Çinli üreticiyle internet üzerinden milimetrik olarak planladı. Gümrük ve ithalat prosedürlerinde ise hiçbir sürprizle karşılaşmamak adına uzman bir ithalatçıyla iş birliği yaptı.

GEMİYLE 4 AYDA GELDİ ARADAŞLARIYLA 1 SAATTE KURDULAR

İlk mesajın atılmasından evin Arjantin'deki araziye ulaşmasına kadar geçen toplam süre sadece 4 ay oldu. Dev bir konteyner içinde aileye ait arsaya indirilen evin kurulumu ise kelimenin tam anlamıyla bir "hız rekoru" kırdı.

Dar bir arazi olmasına rağmen, profesyonel bir inşaat ekibine ihtiyaç duyulmadı. Çift, aile yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla, adeta bir origami gibi katlanmış halde gelen evi sadece bir saat içinde tamamen açarak oturuma hazır hale getirdi.

İSTEDİĞİNDE KATLA VE BAŞKA YERE TAŞI

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir evi aratmayan bu 72 metrekarelik modüler yapının içi, akıllıca tasarlanmış işlevsel özelliklerle dolu:

Geniş İç Mekan: Evin içinde üç adet yatak odası, tam donanımlı bir banyo ve modern bir açık mutfak yer alıyor.

Tak-Çalıştır Tesisat: Elektrik, internet ve su boruları gibi tüm altyapı tesisatları Çin'deki fabrikada hazır olarak döşenmiş durumda; tek yapılması gereken ana hatta bağlamak.

Doğa Dostu ve Sağlam Yapı: Çelik bir iskelet üzerine inşa edilen evin iç panellerinde tamamen organik ve sağlıklı bir malzeme olan bambu lifleri kullanılmış.

Taşınabilir Lüks: Evin en çılgın özelliği ise taşınabilir olması. Çift ileride başka bir şehre ya da arsaya taşınmak isterse, evi tıpkı bir çadır gibi tekrar katlayıp bir kamyona yükleyebilecek.

Ev sahipleri, yüksek kira fiyatları ve bitmeyen inşaat dertleri yerine internetten tek tıkla ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.