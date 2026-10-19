İngiltere’nin Portsmouth kentinde yaşayan Sonia Exelby, internet üzerinden tanıştığı Dwain Hall ile buluşmak amacıyla ABD’nin Florida eyaletine gitti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Exelby, 17 Ekim 2025’te Marion County bölgesinde, bir otoyol yakınındaki ormanlık alanda sığ bir mezarda ölü bulundu.

Soruşturma kapsamında 54 yaşındaki, iki çocuk babası Dwain Hall, birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.

Yetkililerin ilk değerlendirmelerinde, Exelby’nin Hall’a kendisini öldürmesi için para ödemiş olabileceği ihtimali de ele alındı. Ancak ailesi, bu yaklaşımın genç kadının uzun süre maruz kaldığını ileri sürdüğü psikolojik yönlendirmeyi göz ardı etmemesi gerektiğini savundu.

AİLESİNDEN İKİ YILLIK MANİPÜLASYON AÇIKLAMASI

Sonia Exelby’nin beş kardeşi, genç kadının Hall tarafından yaklaşık iki yıl boyunca yönlendirildiğini iddia etti. Aile, Hall’un Exelby’nin savunmasız durumunu bildiğini ve buna rağmen ilişkiyi sürdürdüğünü öne sürdü.

Genç kadının ağabeyi Luke Wilton ise kardeşinin, ABD’de savunmasız kadınları hedef aldığı öne sürülen bir grupla ilgili bilgiler paylaştığını anlattı. Wilton, Sonia’nın bu kişilerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve başka kadınların zarar görmesini önlemek istediğini söyledi.

ÖLMEDEN ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ

Ailesinin aktardığına göre Exelby, Florida’ya gittikten sonra arkadaşlarına yardım isteyen mesajlar gönderdi. Yakınları, genç kadının ABD’ye hareket etmeden önce internette tanıştığı kişilerle ilgili kaygılar yaşadığını ve başka kadınların da zarar görmüş olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.

Polis, Exelby’nin bilgisayarında da inceleme yaptı ve ruhsal durumuyla ilgili çeşitli kayıtlar bulunduğunu açıkladı. Aile ise bu kayıtların, cinayet soruşturmasının ve olası manipülasyon iddialarının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

DÖRT BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

Adli tıp incelemesinde Sonia Exelby’nin vücudunda dört bıçak yarası tespit edildi. Soruşturma kapsamında Dwain Hall’un telefonunda, genç kadının ölümünden önce kaydedildiği değerlendirilen görüntülere de ulaşıldı.

Aktarılan bilgilere göre görüntülerde Exelby’nin yüzünde ve vücudunda darp izleri görüldü. Hall’un genç kadına ABD’ye geliş nedenini ve ölümüyle ilgili düşüncelerini sorduğu belirtildi. Kayıtların, olay öncesindeki koşulların ve şüphelinin davranışlarının aydınlatılması amacıyla incelendiği bildirildi.

POLİS MEMURUNUN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Olay yerinde görev yapan bir polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüler de tepki çekti. Görüntülerde, bir polis memurunun annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde hayatını kaybeden Exelby hakkında küçümseyici ifadeler kullandığı görüldü.

Söz konusu görüşmede polisin, olay yerinde Florida kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Interpol yetkililerinin de bulunduğunu söylediği aktarıldı.

AİLESİ DURUŞMA İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

Sonia Exelby’nin ailesi, 16 Kasım’da başlaması planlanan davayı takip etmek üzere ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. Ancak aile üyeleri, uçak bileti ve konaklama giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor.

En büyük kardeş Gemma Isaj, yakınlarının duruşmaya katılabilmesi için GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı. Isaj, kardeşinin yaşadıklarının mahkemede anlatılmasını istediklerini belirterek olayın yalnızca ruh sağlığıyla değil, savunmasız kişilerin internet üzerinden hedef alınmasıyla da ilgili olduğunu ifade etti.

Sanığın yargılanmasına 16 Kasım’da başlanması planlanıyor

Birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olan Dwain Hall, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanığın yargılanmasına 16 Kasım’da Florida’nın Marion County bölgesinde jüri seçimiyle başlanmasının planlandığı bildirildi.