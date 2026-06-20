Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sonucunda, "Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan yargılanan ve hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki S.B.'nin izine ulaşıldı.
Şahsın 28 Mart 2013 tarihinden bu yana Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. S.B.'nin dikkat çekmemek için Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde herhangi bir resmi kayıt yaptırmadan gizlice yaşadığı tespit edildi.
Firari şahıs, emniyetteki ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.